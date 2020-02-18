Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.
Решение ранее утвердил штаб, отметили в аппарате.
«С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении аппарата о решениях оперативного штаба.
Также сообщается, что с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, будет приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая, уточняется в сообщении штаба.
В сообщении подчеркивается, что решения оперативного штаба в отношении граждан КНР были приняты «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».
В аппарате вице-премьера добавили, что решения оперативного штаба были оформлены распоряжением, подписанным премьером Мишустиным.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по московскому времени понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72 436 человек, умерли 1 868 человек, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58 016 человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и были выписаны из медучреждений.