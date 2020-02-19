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01:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает AMN.

Источник: Reuters

По данным газеты, российские военные сосредоточили большинство своих ударов в районе Джиср-эш-Шугур, который находится под контролем террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров, запрещена в России).

Атака произошла после того, как ранее в феврале боевики сбили два сирийских вертолета.

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«Поскольку сирийские военные уже контролируют шоссе Алеппо-Дамаск (М-5), похоже, что их высшее командование и российские коллеги сейчас сосредоточены на захвате последних районов вдоль шоссе Алеппо-Латакия, которые все еще контролируются джихадистами», — пишет издание.

16 февраля стало известно, что российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Дорога позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.

Ранее, 11 и 14 февраля, боевики сбили два вертолета ВВС Сирии. Это произошло в провинциях Идлиб и Алеппо.

Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. Правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе и Саракиб, захваченный повстанцами в ноябре 2012 года.

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