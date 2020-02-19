Россия атаковала район террористов в Сирии

01:07 (мск), источник: Lenta.Ru
По данным газеты, российские военные сосредоточили большинство своих ударов в районе
Атака произошла после того, как ранее в феврале боевики сбили два сирийских вертолета.
«Поскольку сирийские военные уже контролируют шоссе
16 февраля стало известно, что российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Дорога позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.
Ранее, 11 и 14 февраля, боевики сбили два вертолета ВВС Сирии. Это произошло в провинциях Идлиб и Алеппо.
Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. Правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе и Саракиб, захваченный повстанцами в ноябре 2012 года.