Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
01:23 (мск), источник: Интерфакс

Акционисту-эмигранту Павленскому и его подруге предъявлены обвинения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Перебравшемуся во Францию художнику-акционисту Петру Павленскому и его сожительнице Александре де Таддео во вторник предъявлены обвинения во «вторжение в частную жизнь» и в «распространении без согласия лица его изображений сексуального характера», сообщил телеканал BFMTV.

Источник: AP 2020

Канал со ссылкой на адвокатов Павленского и де Таддео уточняет, что они подозреваются в распространении видео интимного содержания о Бенжамене Гриво, бывшем кандидате в мэры Парижа от правящей партии «Вперед, республика» Эмманюэля Макрона.

Художнику предъявлено обвинение, и он помещен под судебный контроль по делу о распространении видео, но не по второму делу — о проявлении насилия с применением оружия. Поэтому его пребывание под стражей прекращено.

Читайте также
Французские политики предложили выдворить Павленского из страны

Ранее адвокат де Таддео объявил, что его подзащитная вернулась домой также под судебным контролем. Ей запрещены контакты с Павленским.

В свою очередь «Фигаро» объясняет, что, несмотря на взрывной характер этого дела, Павленский и его подруга не могут быть помещены под стражу, так как вменяемое им обвинение предусматривает наказание до двух лет, что ниже порога, предусмотренного законом для содержания в заключении на стадии расследования.

По сведениям газеты, в то время как Павленский хранит молчание, де Таддео сотрудничает со следствием. Она предоставила данные своего телефона, ответила на вопросы и четко признала, что была получателем отправленного Гриво видео весной 2018 года.

Павленский, который взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Гриво, был задержан 15 февраля.

Новость
Полиция закрыла крупнейший сайт для порномести

Кроме того, следователи задержали и сожительницу Павленского Александру де Таддео. Предполагалось, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера. Затем Павленский опубликовал этот материал в интернете.

Первоначальная причина задержания художника — проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако он был допрошен и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже.

Согласно информации следствия, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленского ударили бутылкой по голове.

На прошлой неделе Павленский прославился новым «перформансом». На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво.

Павленский заявил, что данная публикация — дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на «лицемерных французских политиков».
Читайте также
Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

По информации акциониста, Гриво отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней политик проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии Гриво, публично отстаивающего семейные ценности.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции — уголовное преступление, наказание за которое — до двух лет тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже объявил, что намерен подать в суд за размещение в открытом доступе информации о его личной жизни. В минувшую пятницу французские СМИ сообщали, что Гриво снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Политик назвал ее «подлой атакой».

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Стал известен диагноз госпитализированного Дмитрия Диброва
Россия атаковала район террористов в Сирии
Депутат Госдумы Баталина может перейти на работу в правительство
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
КАМАЗ сделал первый грузовик вообще без кабины (фото) КАМАЗ получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя
Кино
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала» Ведущий выступил с заявлением в соцсети
Новости партнеров
Почему не стоит волноваться о рисках заражения коронавирусом
К пожилым людям будут приезжать врачи из платных клиник
Кому повысят пенсии с 1 апреля
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Gnezdo.ru
Первое поручение Мишустина во благо пенсионеров
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Мишустин сделал Кадырова заместителем министра спорта
Что Песков думает о кутящем в тюрьме убийце Бориса Немцова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь