Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
08:05 (мск), источник: Ведомости

Число погибших от коронавируса превысило 2000

Число погибших в результате эпидемии коронавируса с декабря 2019 г. достигло 2004. Об этом сообщила госкомиссия по здравоохранению Китая по данным на 24:00 18 февраля.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 19.02
75 152Инфицировано
2 007Скончалось
14 352Выздоровело
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Число погибших в результате эпидемии коронавируса с декабря 2019 г. достигло 2004. Об этом сообщила госкомиссия по здравоохранению Китая по данным на 24:00 18 февраля.

За последние сутки умерли 136 человек, зарегистрировано 1749 новых случаев заболевания вирусом. Общее число заболевших COVID-19 составило 74 185 случаев. В провинции Хубэй, центре вспышки, зарегистрировано 132 смерти за сутки. «В тот же день было выписано из стационара 1824 человека и сняты с медицинского наблюдения 25 014 человек, имевших тесные контакты с заболевшими», — говорится в сообщении.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань, административном центре провинции Хубей, в декабре прошлого года. В настоящее время на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов. Еще двое граждан могли заразиться на круизном судне у берегов Японии, они госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Справка
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступит в силу 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом. В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай. Ограничено и авиасообщение — правительство России оставило право совершать рейсы в Китай из российских авиакомпаний только «Аэрофлоту».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Фонд семьи Евтушенкова с партнерами покупает немецкие гипермаркеты Real
Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать
Двое россиян сошли с судна Diamond Princess в Японии
Названа причина аномальной зимы в России
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги
Дайте две: 80% россиян хотят получать пенсию от работодателя
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
В России предложили запретить слушать музыку в транспорте Это позволит избежать всевозможных конфликтов и повысит уровень культурного поведения граждан
Кино
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала» Ведущий выступил с заявлением в соцсети
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Первое поручение Мишустина во благо пенсионеров
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь