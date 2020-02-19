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05:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца

В США арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, якобы действовавшего в Штатах от имени российского правительства без уведомления прокурора. Об этом сообщается на сайте американского министерства юстиции.

Источник: Reuters

В заявлении ведомства говорится, что Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, обвиняется во вступлении в сговор для совершения преступления. «Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.

В Минюсте считают, что некое «российское должностное лицо» отдало Фуэнтесу распоряжение не снимать квартиру на свое имя и не сообщать своей семье об их встречах.
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Мексиканец несколько раз ездил в Москву и во время одного из визитов ему передали описание автомобиля, принадлежащего источнику американского правительства. Арестованного якобы попросили узнать местоположение машины и записать ее номер, а затем вновь встретиться с «российским должностным лицом», чтобы проинформировать его о результатах этой работы.

Фуэнтеса задержали в аэропорту Майами, куда он приехал с супругой, чтобы улететь в Мехико. Погранслужба остановила иностранцев и обнаружила на их телефоне фотографии автомобиля источника американского правительства. В итоге мексиканец признался, что российские власти поручили ему провести эту операцию, сообщили в Минюсте.

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