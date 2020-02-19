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08:26 (мск), источник: РИА Новости

Двое россиян сошли с судна Diamond Princess в Японии

ЙОКОГАМА (Япония), 19 фев — РИА Новости. Двое россиян сошли в среду днем с борта круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

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2 007Скончалось
14 352Выздоровело
Источник: РИА Новости

С территории порта россиян вывезла машина российского посольства. Вероятно, они вылетят на родину в четверг.

На борту Diamond Princess остаются 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля.

Пока судно покинули только первые 500 человек, в основном пожилые люди.
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В течение 14 дней пассажиров и членов экипажа Diamond Princess не выпускали с борта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который может вызвать опасную форму пневмонии.

Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Первый случай заражения коронавирусом среди россиян на судне был подтвержден лишь 18 февраля, причем симптомов у заболевшего не было. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной была госпитализирована его супруга, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.

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Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй.

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Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.

Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.

Справка
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

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