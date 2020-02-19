В Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан Китая в Россию

«Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам. Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе, однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер», — заявил дипломат.
По его словам, «это вовсе не означает полного запрета на обмены между двумя странами, это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены».
Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение ввести временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.