Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 17 годам заключения

Ли признали виновным в присвоении 25,2 млрд вон ($21 млн) у компании производителя автомобильных запчастей DAS и получении взяток на общую сумму в 9,4 млрд вон (почти $8 млн). Бывшего президента также обязали выплатить штраф на общую сумму больше 18 млрд вон (больше $15 млн). Его взяли под стражу в зале суда.
Ли стал четвертым осужденным корейским лидером.
По версии следствия, бывший президент использовал свои полномочия в интересах компании DAS, которой фактически владел. Также его обвиняли в получении взяток, в частности, от компании Samsung Electronics.
В октябре 2018 года Ли Мен Бака уже приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и взяточничестве. Но в марте 2019 года его выпустили под залог из-за проблем со здоровьем.
Ли Мен Бак занимал должность президента Южной Кореи с 2008 по 2013 годы. До этого он также был мэром Сеула.
В апреле 2018 года Пак Кын Хе, которая возглавляла Южную Корею с 2013 по 2017 годы, приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $16,9 млн по обвинению в коррупции. В 1996 году в коррупции и взяточничестве обвинили двух бывших президентов страны — Чон Ду Хвана (1980−1988) и Ро Жэ У (1988−1993). Позже их амнистировали.