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12:09 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Коронавирус задержал iPhone 9

Гаджет могут не успеть собрать в необходимые сроки.

Источник: РИА "Новости"

Apple может перенести релиз своего нового бюджетного флагмана iPhone 9, поскольку китайские поставщики компании не успевают вовремя начать массовое производство девайса. Об этом сообщает Mydrivers.

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Судя по всему, сборка смартфонов начнется только в марте. По неподтвержденным данным, Apple планирует представить iPhone 9 в конце марта и начать продажи уже в начале апреля. Теперь эти планы могут оказаться под угрозой.

Накануне Apple выпустила официальное заявление для своих инвесторов, в котором говорилось, что из-за вспышки коронавируса предприятия поставщиков компании возвращаются к работе с более медленными темпами, чем прогнозировала компания. Эти проблемы приведут к временному сокращению мирового выпуска новых iPhone.

iPhone 9 должен получить топовый процессор A13 Bionic. Невысокую цену устройства позволит сократить форм-фактор старого iPhone 8, а также отказ о Face ID в пользу Touch ID. Возможно смартфон получит упрощенную камеру.

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