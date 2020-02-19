12:09 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Коронавирус задержал iPhone 9
Гаджет могут не успеть собрать в необходимые сроки.
Apple может перенести релиз своего нового бюджетного флагмана iPhone 9, поскольку китайские поставщики компании не успевают вовремя начать массовое производство девайса. Об этом сообщает Mydrivers.
Судя по всему, сборка смартфонов начнется только в марте. По неподтвержденным данным, Apple планирует представить iPhone 9 в конце марта и начать продажи уже в начале апреля. Теперь эти планы могут оказаться под угрозой.
Накануне Apple выпустила официальное заявление для своих инвесторов, в котором говорилось, что
iPhone 9 должен получить топовый процессор A13 Bionic. Невысокую цену устройства позволит сократить