Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Как сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах макрорегиона, 19 февраля по этому делу были задержаны семь руководителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО «Ростелеком». В ближайшее время МВД будет ходатайствовать об их аресте. В «Ростелекоме» пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию несколько позднее.
Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года. По версии МВД, часть компаний отказалась от участия в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а еще часть сымитировали падение ценового предложения.
В результате подозреваемые сумели извлечь особо крупный доход — 788,6 млн руб.
В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили проведение следственных действий в своих офисах, заверив, что компания «активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию». «Следственные мероприятия проводятся на основе предоставленных “Ростелекомом” материалов, полученных в результате деятельности по выявлению и пресечению злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», — пояснили там.
Владимир Зоркий