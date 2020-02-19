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18:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области, их столичные коллеги и представители ФСБ провели в регионах ЦФО оперативные мероприятия для пресечения ограничения конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. В результате ГСУ воронежского главка МВД возбудило уголовное дело об организации картеля с извлечением особо крупного дохода (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы) при проведении торгов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах макрорегиона, 19 февраля по этому делу были задержаны семь руководителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО «Ростелеком». В ближайшее время МВД будет ходатайствовать об их аресте. В «Ростелекоме» пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию несколько позднее.

Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года. По версии МВД, часть компаний отказалась от участия в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а еще часть сымитировали падение ценового предложения.

В результате подозреваемые сумели извлечь особо крупный доход — 788,6 млн руб.

В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили проведение следственных действий в своих офисах, заверив, что компания «активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию». «Следственные мероприятия проводятся на основе предоставленных “Ростелекомом” материалов, полученных в результате деятельности по выявлению и пресечению злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», — пояснили там.

Владимир Зоркий

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