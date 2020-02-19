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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила причины введения временного запрета на въезд в Россию для граждан Китая с рабочими и частными целями.

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На территории КНР меры в отдельных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно.
Татьяна Голикова 
вице-премьер РФ

Она отметила, что сейчас идет сезонная эпидемия гриппа, и российские медицинские организации работают с нагрузкой. До тех пор, пока в Китае не будут уменьшаться ограничительные меры, режим въезда в Россию надо ужесточить, сказала вице-премьер.

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Она также добавила, что транзит пока не запрещен.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил с четверга временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.

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