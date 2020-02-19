14:41 (мск), источник: РИА Новости
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
На территории КНР меры в отдельных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно.
Она отметила, что сейчас идет сезонная эпидемия гриппа, и российские медицинские организации работают с нагрузкой. До тех пор, пока в Китае не будут уменьшаться ограничительные меры, режим въезда в Россию надо ужесточить, сказала
Она также добавила, что транзит пока не запрещен.
Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил с четверга временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.