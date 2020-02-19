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16:43 (мск), источник: Интерфакс

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину и дал изобличающие показания на своего начальника — Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления, сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — сказал Коврижкин в среду.

По словам адвоката, Ляховец не признает свою вину и отвергает эти обвинения.

Адвокат отметил, что связывает признания Коновалова с оказанным на него давлением со стороны следствия. Ляховец на аресте заявил, что считает дело против него политически мотивированным.

Новость
Пятеро за одного

Как сообщалось, 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова».

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту «Медузы» Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Журналист The Insider о деле Голунова: операция в операции
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16:47 (мск)© Ньюстюб
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