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18:26 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Почтовые террористы» вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о «минировании» в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.

Источник: РИА Новости

Таким образом, преступники перебрали уже пять зарубежных сервисов: кроме указанного, это Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Сейчас Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Tutanota из России, но пока (по данным на 18.00 мск) зайти на сайт можно без проблем.

«В феврале анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга», — говорится в релизе.

Преступники использовали этот сервис и в прошлом году — было разослано 58 сообщений о «минирований» ряда регионов России. С 14 февраля проводится работа для ограничения доступа к этому ресурсу с территории России.

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