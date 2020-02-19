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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke

В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke. Об этом сообщает портал TMZ.

Источник: AFP 2020

Как уточнили в полиции, двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом на Голливудских холмах — предполагается, что музыкант арендовал его у актера и продюсера Эдвина Арройяве, который и является владельцем помещения. В ходе вооруженного ограбления преступники произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия.

Хип-хоп-исполнителя доставили в клинику, однако врачи не смогли его спасти. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два полноформатных альбома. Его вторая пластинка Meet The Woo 2 вышла 7 февраля. Среди наиболее известных хитов рэпера — Dior, Welcome To The Party и Christopher Walking. В декабре Pop Smoke выпустил клип на совместную песню с Трэвисом Скоттом Gatti.

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8 декабря сообщалось о смерти хип-хоп-артиста Juice WRLD. У 21-летнего рэпера случился сердечный приступ. Позднее появилась информация о том, что причиной смерти могла стать передозировка опиоидными болеутоляющими Percocet.

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