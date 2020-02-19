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20:11 (мск), источник: Коммерсантъ

С анализами на выход

В тюменском «Градостроителе» завершился карантин для эвакуированных из Китая россиян.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 19.02
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Власти Тюменской области объявили о завершении карантина для эвакуированных из Уханя граждан РФ и стран СНГ. Их анализы показали отсутствие коронавируса, поэтому они могут покинуть санаторий «Градостроитель». В Москву уже направились 62 из 144 человек. Тюменский губернатор Александр Моор назвал героями сотрудников санатория, наградив премией и грамотами «за самоотверженный труд в особых условиях». Граждан КНР могут выписать из зон изоляции после 23 февраля.

Об окончании карантина в тюменском санатории «Градостроитель», куда эвакуировали из Уханя 144 граждан России и стран СНГ, сообщила 19 февраля глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Она отметила, что у всех отрицательные анализы на коронавирус, поэтому в течение дня они покинут санаторий. Первыми в тюменский аэропорт Рощино отправили 62 человека — они улетели в Москву. «Еще шесть человек останутся в Тюмени, так как хотят посмотреть город. Мы предложили им экскурсии. Остальных граждан мы доставим на железнодорожный вокзал или в аэропорт — в зависимости от транспорта, который они выбрали», — сообщила Куликова, отметив, что «оплата проезда — вопрос не нашей компетенции».

Ранее граждане пожаловались в Instagram, что им пришлось оплачивать проезд самостоятельно, а вещи, которые вернули после дезинфекции, были влажными и покрытыми плесенью.

Некоторые отметили, что одежда была испорчена во время стирки. «Сначала нас попросили написать заявление на тот вид транспорта, на котором мы бы хотели добраться. После того как многие выбрали авиарейсы, от нас потребовали поменять предпочтения на поезда», — сообщила одна из гостей санатория.

Впрочем, Куликова отметила, что фотографий с плесенью не видела, а влажными вещи могут быть после обработки. По ее словам, верхнюю одежду постояльцев обрабатывали горячим паром, а затем складывали в пакеты. После выезда последнего постояльца санаторий дезинфицируют в течение двух дней.

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Врачам и техническому персоналу, которые находились в «Градостроителе» в течение 14 дней, уже перечислены денежные премии, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Их размер он разглашать не стал. Кроме того, он наградил каждого врача грамотой Минздрава РФ «за самоотверженный труд в особых условиях» и благодарственным письмом от имени регионального правительства. «Сила Тюменской области — в людях. За время карантина я увидел сплоченность, взаимопомощь, самоотверженность и неравнодушие каждого, кто добровольно вызвался помочь. Впереди нас могут ждать разные трудности, но я уверен, что с такой командой мы все их преодолеем, ведь сибиряки своих не бросают!» — сообщил Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Роспотребнадзора Анна Павлова назвала сотрудников санатория героями, так как они обеспечивали гостей «максимальным комфортом, заботой и неустанным медицинским наблюдением». Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, она также поблагодарила Моора за организацию карантина «на самом высоком уровне обеспечения биологической безопасности».

В соседней Свердловской области между тем действуют две специальные зоны, в которых находятся изолированные граждане КНР.

В Екатеринбурге в санатории «Бодрость» находятся 64 человека, в Богдановиче на территории бывшего фарфорового завода размещены 70 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, о приезде других граждан КНР ничего не известно. «Эта информация доходит до нас по факту, когда они приземляются в Шереметьево. Обычно мы узнаем об этом за полтора дня», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве затруднились ответить, когда будет осуществлен контрольный сбор анализов и граждане КНР смогут покинуть специальные зоны.

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В департаменте здравоохранения Екатеринбурга сообщили, что информация о выписке поступит после совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На момент подготовки публикации материала о его результатах не сообщили. Напомним, первых граждан КНР доставили в санаторий 7 февраля, карантинный период составляет 14 дней. В пресс-службе мэрии Богдановича сообщили, что сроки изоляции истекают после праздников — тогда же будет принято решение о выписке граждан КНР. Там отметили, что ежедневно проводят тестирование на коронавирус.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на 27 стран. Количество заразившихся составляет около 75,3 тыс. человек, еще 2012 человек умерли от вируса, более 15 тыс. человек вылечились. Ранее на территории России было зафиксировано два случая коронавируса у граждан КНР, сейчас их уже выписали. Недавно стало известно, что среди инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказалась семейная пара из России. Их госпитализировали в местные больницы, однако заражение подтвердилось только у мужчины.

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