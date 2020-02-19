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21:57 (мск), источник: Ведомости

Китай включил Арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

В Китае официально признали арбидол лекарством против коронавируса. Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения. Первым на это обратил внимание The Bell.

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Кроме арбидола в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром. Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет.

Арбидол входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным DSM Group, он в числе самых популярных противовирусных средств в России.

Впервые о возможной эффективности арбидола против коронавируса заявила советник национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань. По ее данным, предварительные тесты показали, что препарат может эффективно препятствовать развитию вируса. Однако официального подтверждения эффективности арбидола при лечении коронавируса нет, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава.

Для лечения заболевших новым коронавирусом применяются лекарства, которые использовались во время прошлых вспышек коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов.

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12:20 (мск)© Ньюстюб
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