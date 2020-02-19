Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
21:30 (мск), источник: РИА Новости

ВСУ покинули ряд позиций в Донбассе, заявил депутат Рады

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе во вторник, что противоречит прежним заявлениям Минобороны и Генштаба, депутат фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский.

Источник: AP 2020

Ранее штаб операции объединенных сил заявил, что «позиции не потеряны».

«Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник (представитель Генштаба — ред.) при всех подтвердил, что позиции были оставлены, таким образом опровергнув заявления и руководства Генштаба и руководства Минобороны», — сообщил Забродский в видеобращении в Facebook после заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Читайте также
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов

Во вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения.

В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

«Нормандская четверка» в Париже
14 февраляПутин в разговоре с Зеленским поставил вопрос о выполнении минских соглашений
14 февраляПутин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате»
12 февраляПорошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Путин и Зеленский обсудили по телефону договоренности по Донбассу
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
 Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Суркова освободили от должности помощника Путина
Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей
В США застрелили рэпера Pop Smoke
Якубович предложил установить министру труда минимальную пенсию
Турецкая армия отступила на севере Сирии и сожгла свои позиции
Володин до слез рассмеялся на заседании Госдумы (видео)
Мужчина вернул медаль героя войны, более 100 лет лежавшую в поле
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
В России хотят ввести штраф за парковку на газоне Сейчас наказания за такой проступок на федеральном уровне нет, размер штрафа регионы устанавливают самостоятельно
Кино
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» Комментируя скандал вокруг победы Микеллы в шоу, артистка расплакалась
Новости партнеров
Брак принца Гарри и Меган Маркл оказался на грани развода
Отказ Миронова от этой роли настроил против него Гайдая
Помолодевшая Бабкина стала похожа на Барби
Умерла звезда из комедии про Шурика
Дети
Данила Козловский улетел на роды невесты в США Журналисты сообщают, что актер скоро станет отцом в первый раз
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Новости партнеров
Почему Сталин невзлюбил всенародную любимицу Целиковскую
Николь Кидман объявили бойкот в Голливуде
Главная трагедия Орловой: актрисе пришлось с этим жить
Мало кто знает, что гаишник не имеет на это права
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь