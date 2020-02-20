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03:32 (мск), источник: Известия

Объем украденных данных финансовых организаций за 2019 год вырос в 27 раз

В 2019 году у финансовых организаций по всему миру было украдено более 1 млрд конфиденциальных записей, что в 27 раз превышает объем данных, похищенных в 2018 году. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch, с которым ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Большую часть утечек составляют три крупных инцидента. Речь, в частности, идет о случае, когда в мае прошлого года в результате неверной настройки сервера американской страховой компании First American Financial Corp. были скомпрометированы 885 млн записей с персональными данными ипотечных заемщиков.

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Примечательно, что в России число утечек за год увеличилось на 57%, тогда как мире этот количество подобных инцидентов выросло на 7,9%. В общей сложности известно о 218 утечках из финансовых организаций в прошлом году, 33 из них пришлось на Россию.

В РФ, как правило, «сливаются» персональные данные граждан (77%). 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну.

Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков согласен с тем, что количество утечек из финансовых организаций растет. Чаще всего это происходит по вине нелояльных работников, а также представителей подрядных организаций, получивших доступ к конфиденциальной информации, добавил он.

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