02:16 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: при стрельбе в Германии погибли восемь человек
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Восемь человек погибли при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, пишет Bild.
По данным издания, еще пять человек тяжело ранены.
Как сообщает издание Hessenschau, неизвестные открыли стрельбу в двух местных кальянных.
По его информации, сначала нападавшие убили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в заведение в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.
Кто именно стрелял, пока не сообщается.
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