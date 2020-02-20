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02:16 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: при стрельбе в Германии погибли восемь человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Восемь человек погибли при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, пишет Bild.

Источник: РИА Новости

По данным издания, еще пять человек тяжело ранены.

Как сообщает издание Hessenschau, неизвестные открыли стрельбу в двух местных кальянных.

По его информации, сначала нападавшие убили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в заведение в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.

Кто именно стрелял, пока не сообщается.

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