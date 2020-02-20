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04:41 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане увеличилось до семи человек, все госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Источник: МЧС РФ

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Всех пассажиров доставили в больницу для обследования, состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

ЧП с частным Ан-2 произошло при взлете, на борту находились 14 человек, они смогли покинуть самолет самостоятельно. Пожар на борту не возник.

Следователи начали проверку.

Ан-2 («Аннушка», «Кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.

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