Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек

Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Всех пассажиров доставили в больницу для обследования, состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
ЧП с частным Ан-2 произошло при взлете, на борту находились 14 человек, они смогли покинуть самолет самостоятельно. Пожар на борту не возник.
Следователи начали проверку.
Ан-2 («Аннушка», «Кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.