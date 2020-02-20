Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В описании ролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется.
Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.
В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись.
Отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан сказал: «В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений».
Он назвал взаимодействие с российскими военными «профессиональным».
В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.
Как сообщили в Минобороны, российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.