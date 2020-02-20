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06:11 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.

В описании ролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется.

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Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись.

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Отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан сказал: «В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений».

Он назвал взаимодействие с российскими военными «профессиональным».

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с сирийцами в окрестностях Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения.

Как сообщили в Минобороны, российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.

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