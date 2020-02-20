06:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Следствие пришло в суд за налогами
Бывшему директору ювелирной компании заочно избрали меру пресечения.
Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и объявлен в международный розыск. Уголовное дело, фигурантом которого является Максим Вайнберг, Следственный комитет России (СКР) расследует уже три года. Нанесенный государству ущерб оценивается следствием в 6 млрд рублей.
С ходатайством о заочном аресте 46-летнего Максима Вайнберга, который в материалах расследования назван безработным, в Басманный райсуд обратился следователь СКР, в производстве у которого находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
В основу представленных им материалов были положены данные о том, что обвиняемый Вайнберг скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Защита бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» (занимал должность с 2010 по 2014 год) просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия.
По данным «Ъ», уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.
Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея Шумаева. Чем для него завершилось расследование, в СКР уточнить не смогли.
В уголовном же деле помимо Андрея Шумаева фигурировали и «иные неустановленные лица», одним из которых, судя по всему, оказался Максим Вайнберг. Однако когда следствие решило его допросить, то выяснилось, что бизнесмен давно покинул пределы России. По некоторым данным, теперь одним из организаторов преступления СКР считает именно его.
Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50
Сам Максим Вайнберг, впрочем, сказал, что ничего не знает о своем уголовном преследовании и не видит для него оснований. Получить оперативно комментарий в «Адамасе» не удалось.
Олег Кутасов