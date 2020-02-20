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08:07 (мск), источник: РИА Новости

Еще у двух россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус

ТОКИО, 20 фев — РИА Новости. Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали заражение коронавирусом, сообщило в четверг российское посольство в Японии.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 20.02
75 641Инфицировано
2 122Скончалось
16 121Выздоровело
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В ближайшее время заболевших доставят в больницу. Как отметили дипломаты, россияне чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили.

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Первый случай заражения среди россиян на судне подтвердился 18 февраля. С учетом высокого риска инфицирования вместе с мужчиной госпитализировали его супругу, у нее наличие коронавируса пока не подтверждено.

Всего на Diamond Princess, который две недели стоял на карантине в порту Йокогамы, находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России. В результате тестов коронавирус выявили у 621 человека, при этом у 322 заболевших — без симптомов.

Ранее в четверг стало известно о смерти первых двух пациентов с лайнера.

В среду после снятия карантина пассажиры начали покидать судно, на берег, среди прочих, сошли уже шесть россиян.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.

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Справка
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

Более 130 человек заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
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08:13 (мск)© Ньюстюб
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