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14:20 (мск), источник: Forbes

Количество уголовных дел против бизнеса за год резко возросло

Количество уголовных дел против бизнеса за год выросло больше чем на треть. Это произошло, несмотря на то, что ровно год назад президент Владимир Путин призвал вывести честный бизнес из-под рисков попасть «под статью».

Источник: РИА "Новости"

О своих «двойственных ощущениях» по отношению к ситуации с уголовным преследованием бизнесменов рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут «Ведомости». Он привел данные Следственного комитета, МВД и ФСБ, согласно которым в 2019 году по экономическим статьям (преступления в сфере экономической деятельности, мошенничество, растрата и причинение имущественного ущерба) было зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее.

При этом 80% дел возбуждено по статьям 159−159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество.

Титов отметил, что в 2018 году в суд было передано 66 336 дел, или 28,6% от возбужденных за год. За год их количество почти не изменилось — 68 828, или 21% от всех возбужденных дел. Но произошел резкий рост числа дел и материалов, находившихся в производстве. По статьям 159.1−159.6, например, рост составил 62,21%.

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СКР не ответил на запрос «Ведомостей» прокомментировать резкий рост количества предпринимательских дел. Собеседник издания в МВД отметил, что дела о мошенничестве далеко не всегда возбуждаются в отношении бизнесменов. В 2019 году, по его словам, рост числа зарегистрированных преступлений по статье 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) произошел потому, что эта статья заработала в отношении похитителей банковских карт.

Рост количества дел об экономических преступлениях происходит на фоне некоторого «потепления», отметил Титов. В качестве примера он привел либерализацию уголовного законодательства, инициативу главы Верховного суда о передаче предпринимательских дел судам присяжных и также то, что прокуратура стала реже требовать в судах арестов и чаще возвращать «высосанные из пальца» дела на доследование. Суды же по нескольким резонансным делам вынесли мягкие или даже оправдательные приговоры.

Президент России Владимир Путин ровно год назад — в своем послании Федеральному собрания в феврале 2019 года — заявил, что бизнес в России не должен постоянно «ходить под статьей», чувствуя риск административного или уголовного преследования. «Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, — ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», — отметил тогда Путин. Он подчеркнул, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходят до суда. И это означает, по его словам, что дела «возбуждали кое-как, по непонятным соображениям».

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