Количество уголовных дел против бизнеса за год резко возросло

О своих «двойственных ощущениях» по отношению к ситуации с уголовным преследованием бизнесменов рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут «Ведомости». Он привел данные Следственного комитета, МВД и ФСБ, согласно которым в 2019 году по экономическим статьям (преступления в сфере экономической деятельности, мошенничество, растрата и причинение имущественного ущерба) было зарегистрировано 317 627 преступлений — на 37% больше, чем годом ранее.
При этом 80% дел возбуждено по статьям 159−159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество.
Титов отметил, что в 2018 году в суд было передано 66 336 дел, или 28,6% от возбужденных за год. За год их количество почти не изменилось — 68 828, или 21% от всех возбужденных дел. Но произошел резкий рост числа дел и материалов, находившихся в производстве. По статьям 159.1−159.6, например, рост составил 62,21%.
СКР не ответил на запрос «Ведомостей» прокомментировать резкий рост количества предпринимательских дел. Собеседник издания в МВД отметил, что дела о мошенничестве далеко не всегда возбуждаются в отношении бизнесменов. В 2019 году, по его словам, рост числа зарегистрированных преступлений по статье 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) произошел потому, что эта статья заработала в отношении похитителей банковских карт.
Рост количества дел об экономических преступлениях происходит на фоне некоторого «потепления», отметил Титов. В качестве примера он привел либерализацию уголовного законодательства, инициативу главы Верховного суда о передаче предпринимательских дел судам присяжных и также то, что прокуратура стала реже требовать в судах арестов и чаще возвращать «высосанные из пальца» дела на доследование. Суды же по нескольким резонансным делам вынесли мягкие или даже оправдательные приговоры.
Президент России Владимир Путин ровно год назад — в своем послании Федеральному собрания в феврале 2019 года — заявил, что бизнес в России не должен постоянно «ходить под статьей», чувствуя риск административного или уголовного преследования. «Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, — ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», — отметил тогда Путин. Он подчеркнул, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходят до суда. И это означает, по его словам, что дела «возбуждали кое-как, по непонятным соображениям».