14:27 (мск), источник: Коммерсантъ
На Украине проходят протесты против эвакуации граждан из Уханя в Полтавскую область
В Полтавской области Украины проходят протесты
На самолете, который летел из Уханя на Украину, находилось 73 человека — 45 украинцев и 27 иностранцев.
Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил поступок протестующих. «Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», — написал Зеленский в Facebook. Он назвал меры, которые принимает Украина против появления болезни в стране беспрецедентными. Нескольких граждан не приняли на борт с эвакуированными
Зеленский рассказал о реакции других стран на эвакуацию их граждан. По его словам, во Франции люди только заботились о жизни сограждан. «Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек
Напомним, россиян эвакуировали из Уханя в начале февраля. Вчера, 19 февраля, закончился их карантин в Тюменской области.