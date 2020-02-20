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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине проходят протесты против эвакуации граждан из Уханя в Полтавскую область

В Полтавской области Украины проходят протесты из-за эвакуации украинцев из Уханя — города Китая, откуда началось распространение коронавируса. Участники акции перекрывали дорогу, из-за чего произошли стычки с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что этим люди показывают «не лучшую сторону» характера.

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Источник: AP 2020

На самолете, который летел из Уханя на Украину, находилось 73 человека — 45 украинцев и 27 иностранцев. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram-канале, что эвакуация прошла успешно. Самолет сначала сел в аэропорту Борисполь под Киевом на дозаправку, после чего отправился в Харьков. Сейчас самолет уже приземлился. Пассажиров доставят спецтранспортом на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Из-за эвакуации в Полтавской области произошли протесты граждан. Они перекрыли трассу, а при попытке полиции обеспечить проезд столкнулись с правоохранительными органами.

Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации.

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил поступок протестующих. «Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети», — написал Зеленский в Facebook. Он назвал меры, которые принимает Украина против появления болезни в стране беспрецедентными. Нескольких граждан не приняли на борт с эвакуированными из-за повышенной температуры. Президент пообещал, что медцентр, где украинцы будут находиться на карантине, станет наиболее охраняемом объектом в стране.

Зеленский рассказал о реакции других стран на эвакуацию их граждан. По его словам, во Франции люди только заботились о жизни сограждан. «Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома», — сказал президент.

Напомним, россиян эвакуировали из Уханя в начале февраля. Вчера, 19 февраля, закончился их карантин в Тюменской области.

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