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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В Дании арестованы шесть россиян по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина

Шесть граждан России подозревают в контрабанде наркотиков на грузовом судне Duncan Island, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию Копенгагена. Ранее на борту судна, направлявшегося из Швеции в Санкт-Петербург, полиция обнаружила 100 кг кокаина.

Источник: Reuters

По делу были задержаны 27 человек, из них 24 — члены экипажа. Остальные ждали партию в парту датского города Гедсер. Задержанным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в крупном размере.

«На борту судна Duncan Island находилось пять россиян. Они являлись членами экипажа и в настоящее время находятся под арестом и будут оставаться под арестом до 27 февраля», — сообщил пресс-секретарь полиции Сурен Расмуссен. Еще один россиянин ожидал на берегу.

Об аресте еще 16 февраля сообщило AP со ссылкой на датскую полицию. По данным агентства, судно Duncan Island зарегистрировано на Багамских островах. Отмечалось, что среди задержанных есть граждане России, Латвии, Эквадора и Филиппин. Стоимость кокаина составляет приблизительно 350 миллионов датских крон ($50 млн).

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