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16:13 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

КАИР, 20 фев — РИА Новости. Сирийская армия отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб, сообщает радиостанция Sham FM.

Источник: РИА Новости

«Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков», — передает корреспондент.

По его данным, боевики безуспешно попытались продвинуться, армии САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники и ликвидировать несколько солдат противника.

Подчеркивается, что сирийцы не сдали никакие населенные пункты.

В понедельник президент арабской республики Башар Асад заявил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара готова к военной операции в этом регионе.

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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

В конце января 2020-го сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войска Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Противостояние продолжается, мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Справка
Эскалация в Сирии: Россия и Турция на грани конфликта?С начала февраля обстановка в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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