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19:18 (мск), источник: Ведомости

СКР заподозрил бывшую помощницу Силуанова во получении взятки турпутевками

По данным следователей, Анастасия Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн рублей в Таиланд и Доминикану.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Бывшую помощницу бывшего вице-премьера Антона Силуанова Анастасию Алексееву обвинили в получении взяток в виде путевок, рассказал следователь СКР на заседании Басманного суда Москвы, сообщает «Интерфакс». По его словам, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн рублей в Таиланд и Доминикану.

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Фабула дела до конца не ясна. Из сообщения «Интерфакса» следует, что Алексеева получила взятку от двух граждан России — Якушкина и Белоножки (их имена в сообщении «Интерфакса» не приводятся). Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор. Алексеевой инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным открытых источников, Спектор в 2016 г. занимал должность председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».

Алексеева была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером. Контакты Алексеевой есть в списке руководящих сотрудников аппарата правительства (копия документа есть у «Ведомостей»). До мая 2018 г. Алексеева была сотрудником секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщал РБК. По данным источников издания, в ноябре 2018 г. Алексееву уволили из правительства из-за передачи третьим лицам служебной информации.

Артем Гирш

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