19:18 (мск), источник: Ведомости
СКР заподозрил бывшую помощницу Силуанова во получении взятки турпутевками
По данным следователей, Анастасия Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн рублей в Таиланд и Доминикану.
Бывшую помощницу бывшего
Фабула дела до конца не ясна. Из сообщения «Интерфакса» следует, что Алексеева получила взятку от двух граждан России — Якушкина и Белоножки (их имена в сообщении «Интерфакса» не приводятся). Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор. Алексеевой инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным открытых источников, Спектор в 2016 г. занимал должность председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».
Алексеева была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым
Артем Гирш