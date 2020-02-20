21:31 (мск), источник: РИА Новости
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске «Союза-2»
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запуск военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк мог завершиться аварией, сообщил РИА Новости источник в
По словам собеседника агентства, третья ступень
«Аварию предотвратил разгонный блок “Фрегат”, который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — рассказал источник.
Он отметил, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом».
Ранее источники РИА Новости также сообщали, что запуск «Меридиана-М» не состоялся 24 января
Запуск спутника состоялся сегодня. Как сообщили в Минобороны, «Меридиан-М» выведен на орбиту в штатном режиме.
Предназначение спутников
«Меридиан» предназначены для связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
В 2006—2014 годах были запущены семь спутников «Меридиан», при этом первый аппарат вышел из строя