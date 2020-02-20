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21:31 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал об угрозе аварии при запуске «Союза-2»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запуск военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк мог завершиться аварией, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По словам собеседника агентства, третья ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» недоработала несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива.

«Аварию предотвратил разгонный блок “Фрегат”, который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — рассказал источник.

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Он отметил, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом».

Ранее источники РИА Новости также сообщали, что запуск «Меридиана-М» не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было принято решение доставить в Плесецк новую третью ступень.

Запуск спутника состоялся сегодня. Как сообщили в Минобороны, «Меридиан-М» выведен на орбиту в штатном режиме.

Предназначение спутников

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«Меридиан» предназначены для связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

В 2006—2014 годах были запущены семь спутников «Меридиан», при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника «Меридиан» — семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник «Меридиан-М».

Минобороны опубликовало кадры первого в 2020 году пуска ракеты «Союз-2»
Во время загрузки произошла ошибка.
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