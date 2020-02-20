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22:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Наркополицейский отбился от синтетики

Присяжные оправдали обвиняемого в создании интернет-площадки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Нижнем Новгороде вынесен оправдательный приговор бывшему оперуполномоченному полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Вадиму Белову. Сыщик обвинялся в попытке организовать интернет-площадку по продаже синтетических наркотиков и сбыть более 2 кг так называемых солей. Офицер, успевший получить очередное звание майора уже в следственном изоляторе, убедил присяжных в необоснованности уголовного преследования.

Райсуд зачитал оправдательный приговор бывшему начальнику 1-го отделения отдела по контролю за оборотом легальных наркотиков УКОН УМВД по Нижегородской области Вадиму Белову. Ранее присяжные посчитали, что преступления, в котором обвиняли экс-полицейского, не было.

Вадима Белова задержали с участием спецназа на работе в марте 2018 года, затем суд его арестовал. По версии следствия, он договорился с наркозависимым Максимом Соловьевым о создании в Telegram интернет-магазина по дистанционной продаже наркотиков путем закладок, а также инструктировал, как это сделать.

При этом полицейский якобы также обещал сдавать своему сообщнику места выявляемых по службе закладок, а тот должен был забирать из них содержимое, фасовать наркотики и продавать через интернет, чтобы потом поделить прибыль пополам.
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По показаниям Максима Соловьева, который проходил по делу свидетелем, 1 февраля 2018 года капитан полиции попросил его быстро забрать крупные партии синтетического наркотика альфа-PVP (так называемые соли) из тайников на Игумновском шоссе и в поселке Березовая Пойма.

Наркозависимый сообщник, по данным следствия, вывез в свертках 2,2 кг «солей» и спрятал в подвале дома на улице Ковровской для дальнейшей продажи. Однако впоследствии курьер был задержан оперативниками и выдал им этот склад, а затем и своего покровителя, заключив досудебное соглашение.

В суде, однако, эта версия развалилась. Защита убедила присяжных, что обвинение было надуманным, а доказательства, в частности скриншоты переписок в мессенджерах между Вадимом Беловым и Максимом Соловьевым, сфальсифицированы.
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«В этом уголовном деле было множество нарушений и недопустимых доказательств, а занимавшиеся им следователи Канавинского следственного отдела СКР менялись как перчатки. Соловьев, на словах которого было построено обвинение, был уже давно арестован, в СИЗО сидел, а у него еще долго проводили обыски и находили наркотики. Уголовное дело неоднократно пытались направить в суд, не знакомя нас с материалами. Из них пропали вещдоки — ежедневники Белова, где он фиксировал каждый свой рабочий день», — рассказала адвокат Любовь Святкина.

Оправданный оперативник, который просидел под арестом восемь месяцев, а затем до суда был отпущен под подписку о невыезде, рассказал «Ъ», что во время пребывания в СИЗО получил очередное звание майора.

«На службе меня уволили сразу после служебной проверки, в результаты которой слово в слово переписали обвинительное заключение, — сказал он.— Но перед задержанием я зачеты сдал, было много поощрений, ни одного взыскания. Поэтому приказ о присвоении очередного звания был подписан, когда я в камере сидел».

Мотивом своего уголовного преследования он назвал конкуренцию между силовыми структурами, а также конфликт с одним из его руководителей.
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«Мы в Нижегородской области раньше других начали раскрывать интернет-продажи через закладки, и это не всем понравилось», — рассказал бывший сотрудник УКОН, к слову автор учебной методички по борьбе с дистанционным сбытом наркотиков.

Возвращаться на службу в органы МВД оправданный судом оперативник не хочет. Однако после вступления оправдательного приговора в силу он намерен взыскать свою недополученную за время уголовного преследования зарплату и исправить запись в трудовой книжке: «Восстановлюсь, чтобы потом сразу уволиться», — резюмировал он.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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