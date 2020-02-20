22:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Наркополицейский отбился от синтетики
Присяжные оправдали обвиняемого в создании
В Нижнем Новгороде вынесен оправдательный приговор бывшему оперуполномоченному полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Вадиму Белову. Сыщик обвинялся в попытке организовать
Райсуд зачитал оправдательный приговор бывшему начальнику 1-го отделения отдела по контролю за оборотом легальных наркотиков УКОН УМВД по Нижегородской области Вадиму Белову. Ранее присяжные посчитали, что преступления, в котором обвиняли
Вадима Белова задержали с участием спецназа на работе в марте 2018 года, затем суд его арестовал. По версии следствия, он договорился с наркозависимым Максимом Соловьевым о создании в Telegram
По показаниям Максима Соловьева, который проходил по делу свидетелем, 1 февраля 2018 года капитан полиции попросил его быстро забрать крупные партии синтетического наркотика
Наркозависимый сообщник, по данным следствия, вывез в свертках 2,2 кг «солей» и спрятал в подвале дома на улице Ковровской для дальнейшей продажи. Однако впоследствии курьер был задержан оперативниками и выдал им этот склад, а затем и своего покровителя, заключив досудебное соглашение.
«В этом уголовном деле было множество нарушений и недопустимых доказательств, а занимавшиеся им следователи Канавинского следственного отдела СКР менялись как перчатки. Соловьев, на словах которого было построено обвинение, был уже давно арестован, в СИЗО сидел, а у него еще долго проводили обыски и находили наркотики. Уголовное дело неоднократно пытались направить в суд, не знакомя нас с материалами. Из них пропали вещдоки — ежедневники Белова, где он фиксировал каждый свой рабочий день», — рассказала адвокат Любовь Святкина.
«На службе меня уволили сразу после служебной проверки, в результаты которой слово в слово переписали обвинительное заключение, — сказал он.— Но перед задержанием я зачеты сдал, было много поощрений, ни одного взыскания. Поэтому приказ о присвоении очередного звания был подписан, когда я в камере сидел».
«Мы в Нижегородской области раньше других начали раскрывать
Возвращаться на службу в органы МВД оправданный судом оперативник не хочет. Однако после вступления оправдательного приговора в силу он намерен взыскать свою недополученную за время уголовного преследования зарплату и исправить запись в трудовой книжке: «Восстановлюсь, чтобы потом сразу уволиться», — резюмировал он.
Роман Кряжев, Нижний Новгород