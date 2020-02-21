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05:03 (мск), источник: Интерфакс

Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Москва. INTERFAX.RU — Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил «Интерфаксу» вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Источник: AP 2020

Ранее к аналогичному наказанию были приговорены еще два моряка из России.

Группа из 14 российских моряков была задержана в ноябре 2019 года. Власти Греции предъявили им обвинение в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в торговле людьми. Родственники и адвокаты россиян обратились в Комитет защиты прав человека.

По словам Мельникова, обвиняемые искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны.
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В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. Проживание, питание, обучение и билеты предоставлялись за счет организации.

«По договоренности с нанимателем они должны были перегонять яхты. Но вместо этого на борт стали сажать людей. Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт. В результате россияне стали жертвами так называемых “черных работодателей”, размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях», — сказал Мельников.

По его словам, на заработки за рубежом многих из задержанных моряков толкнула тяжелая финансовая ситуация в их семьях, болезнь близких родственников.

Правозащитник также заявил о необходимости поддержки россиян, в том числе со стороны консульских работников, а также помощи в оплате работы адвокатов. По его словам, в настоящее время необходимо собрать 74,8 тысячи евро для оплаты адвокатов всех задержанных россиян.

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05:06 (мск)© Ньюстюб
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