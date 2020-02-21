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00:09 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе

МОСКВА — РИА Новости. Протурецкие боевики в сирийской провинции Идлиб попытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК, сообщил портал al-masdar со ссылкой на видео в Сети.

Источник: РИА Новости

На кадрах запечатлен пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса. Бомбардировщику удалось уклониться от удара.

На прошлой неделе военно-дипломатический источник сообщил о передаче Турцией американских ПЗРК боевикам на северо-западе Сирии.

Ранее сирийской армии пришлось отбивать массированную атаку. Боевики при артиллерийской поддержке турецких военных попытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Однако сирийские войска ликвидировали часть противников и не отдали населенные пункты.

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Кроме того, по просьбе Дамаска российские Су-24 поднялись в небо и нанесли удар по террористам, что позволило правительственным силам отбить атаку.

В последующем турецкие власти сообщили об «отсутствии проблем» с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.

Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции.

Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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6 февраля© Ньюстюб
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