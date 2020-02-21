00:09 (мск), источник: РИА Новости
СМИ сообщили о попытках боевиков сбить российский Су-24 в Идлибе
МОСКВА — РИА Новости. Протурецкие боевики в сирийской провинции Идлиб попытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК, сообщил портал
На кадрах запечатлен пуск ракеты из переносного
На прошлой неделе
Ранее сирийской армии пришлось отбивать массированную атаку. Боевики при артиллерийской поддержке турецких военных попытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Однако сирийские войска ликвидировали часть противников и не отдали населенные пункты.
Кроме того, по просьбе Дамаска российские Су-24 поднялись в небо и нанесли удар по террористам, что позволило правительственным силам отбить атаку.
В последующем турецкие власти сообщили об «отсутствии проблем» с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.
Обстановка в Идлибе накалилась после начала наступления сирийской армии в конце января. Тогда Анкара сообщила о потерях среди военных
Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.