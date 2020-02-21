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05:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Отдых по системе «все заключено»

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб. По версии следствия, эти деньги в виде двух путевок на отдых за границу она получила от представителей двух фармацевтических фирм через американца Джина Спектора, который за посредничество в даче взятки также был отправлен в СИЗО на два месяца.

Первым суд рассмотрел ходатайство СКР об аресте бывшего гражданина СССР Евгения Спектора, а ныне подданного США Джина Спектора. Его сотрудники ФСБ задержали 19 февраля в собственной квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Ему предъявили постановление, из которого следовало, что уголовное дело было возбуждено в тот же день в 14:00, а еще через десять минут другие фигуранты дела дали на него показания. Ночь задержанный провел в питерском СИЗО, а рано утром в четверг на «Сапсане» его доставили в Москву.

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Сейчас господин Спектор является директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар», а ранее был председателем совета директоров питерского ОАО «Медполимер». Как пояснил суду следователь, в 2015 и 2016 годах господин Спектор передал Анастасии Алексеевой, тогдашней помощнице заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича (сейчас она советник заместителя председателя фонда «Сколково»), более 4 млн руб.

Взятка передавалась в виде двух билетов и путевок на отдых. В 2016 году на новогодние каникулы госпожа Алексеева летала за 2 млн руб. в Таиланд, а на майские праздники в том же году за такую же сумму — в Доминикану.
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Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Впрочем, под стражу их заключать не стали в связи с деятельным раскаянием и признанием своей вины. Как утверждает защита фигурантов этого дела, взятка Анастасии Алексеевой передавалась якобы за содействие во внесении изменений в приказ № 183 Минздрава от 2014 года. В частности, речь шла о внесении производимых фирмами взяткодателей препаратов в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Между тем в ходе судебного заседания Джин Спектор своей вины в инкриминируемом деянии не признал.

Он поведал присутствующим грустную историю о том, что некогда вместе с партнером Алексеем Борисовым потерял многомиллиардный бизнес, однако в правоохранительные органы обращаться не стал, опасаясь преследования и ареста. Правда, какое это имело отношение к нынешней истории, осталось неясно.

В завершении своего выступления господин Спектор попросил не лишать его свободы и отпустить либо под залог 5 млн руб., либо поместить под домашний арест. Судья в этой просьбе отказала и отправила Джина Спектора в СИЗО до 19 апреля.

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Такая же участь чуть позже постигла и бывшего госсоветника третьего класса Алексееву. Она также отказалась признать свою вину в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и просила суд о домашнем аресте.

«У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить», — обратилась к суду госпожа Алексеева.

По данным «Ъ», госпожа Алексеева действительно работала в аппарате Белого дома — сначала в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича, а после его ухода из правительства — в аппарате первого вице-премьера Антона Силуанова (он при переходе из Минфина в Белый дом не привел с собой свою команду, как это часто принято у чиновников, поэтому новых сотрудников ему подбирали кадровые подразделения аппарата правительства; логично, что среди них оказались многие бывшие подчиненные господина Дворковича).

Впрочем, по словам источников «Ъ», после отстройки работы секретариата первого вице-премьера там решили расстаться с госпожой Алексеевой и дали ей время на поиск новой работы внутри других подразделений Белого дома.

Как говорит один из собеседников «Ъ», в процессе выполнения тестового задания для одного из потенциальных работодателей чиновница и переслала на внешний e-mail переписку коллег с грифом ДСП, что само по себе является нарушением правил документооборота и могло привести к ее увольнению.

Однако затем содержание этой переписки утекло в прессу; в результате жесткого, «по статье», увольнения чиновницы потребовали уже оба работодателя — и бывший, и потенциальный. Что и произошло в конце 2018 года. В итоге в последнее время она работала в «Сколково».

Олег Рубникович, Владислав Трифонов, Олег Сапожков

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