05:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Отдых по системе «все заключено»
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию.
Анастасия Алексеева, бывшая помощница
Первым суд рассмотрел ходатайство СКР об аресте бывшего гражданина СССР Евгения Спектора, а ныне подданного США Джина Спектора. Его сотрудники ФСБ задержали 19 февраля в собственной квартире на Невском проспекте в
Сейчас господин Спектор является директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар», а ранее был председателем совета директоров питерского ОАО «Медполимер». Как пояснил суду следователь, в 2015 и 2016 годах господин Спектор передал Анастасии Алексеевой, тогдашней помощнице заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича (сейчас она советник заместителя председателя фонда «Сколково»), более 4 млн руб.
Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Впрочем, под стражу их заключать не стали в связи с деятельным раскаянием и признанием своей вины. Как утверждает защита фигурантов этого дела, взятка Анастасии Алексеевой передавалась якобы за содействие во внесении изменений в приказ № 183 Минздрава от 2014 года. В частности, речь шла о внесении производимых фирмами взяткодателей препаратов в список лекарств, подлежащих
Между тем в ходе судебного заседания Джин Спектор своей вины в инкриминируемом деянии не признал.
В завершении своего выступления господин Спектор попросил не лишать его свободы и отпустить либо под залог 5 млн руб., либо поместить под домашний арест. Судья в этой просьбе отказала и отправила Джина Спектора в СИЗО до 19 апреля.
Такая же участь чуть позже постигла и бывшего госсоветника третьего класса Алексееву. Она также отказалась признать свою вину в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и просила суд о домашнем аресте.
«У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить», — обратилась к суду госпожа Алексеева.
По данным «Ъ», госпожа Алексеева действительно работала в аппарате Белого дома — сначала в секретариате
Впрочем, по словам источников «Ъ», после отстройки работы секретариата первого
Однако затем содержание этой переписки утекло в прессу; в результате жесткого, «по статье», увольнения чиновницы потребовали уже оба работодателя — и бывший, и потенциальный. Что и произошло в конце 2018 года. В итоге в последнее время она работала в «Сколково».
Олег Рубникович, Владислав Трифонов, Олег Сапожков