На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Всего в санаторий «Новые Санжары» приехало семь автобусов. Проезду автоколонны помешали местные жители, которые перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами. Протестующих оттесняла полиция, тех, кто бросал камни в автобусы начали задерживать, начались драки.
На видео из трансляции телеканала «Наш» видно, что в некоторых автобусах разбиты стекла. Сейчас обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, правоохранительные органы оттеснили местных жителей от места действия.
Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации. Прибывший на место министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании нескольких протестующих.
По его словам, все прилетевшие из Китая украинцы здоровы, а санаторий в Новых Санжарах был выбран из-за его изолированности, сообщает «Интерфакс-Украина». Министр заверил, что территорию санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными.
Украинский президент Владимир Зеленский в своем телегам-канале заявил, что таким образом украинцы показывают «не лучшую сторону» характера. По его словам, санаторий полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. «В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — сказал Зеленский.
Всего из Уханя были эвакуированы 45 граждан Украины, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.