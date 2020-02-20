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23:06 (мск), источник: Ведомости

На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Колонну автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшую на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали камнями местные жители, пишет агентство «УНИАН». Так люди выразили протест против размещения эвакуированных на территории области.

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Источник: МВД Украины

Всего в санаторий «Новые Санжары» приехало семь автобусов. Проезду автоколонны помешали местные жители, которые перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами. Протестующих оттесняла полиция, тех, кто бросал камни в автобусы начали задерживать, начались драки.

На видео из трансляции телеканала «Наш» видно, что в некоторых автобусах разбиты стекла. Сейчас обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, правоохранительные органы оттеснили местных жителей от места действия.

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Региональные власти попросили людей не поддаваться на провокации. Прибывший на место министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании нескольких протестующих.

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По его словам, все прилетевшие из Китая украинцы здоровы, а санаторий в Новых Санжарах был выбран из-за его изолированности, сообщает «Интерфакс-Украина». Министр заверил, что территорию санатория оцепят и никто не будет контактировать с эвакуированными.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем телегам-канале заявил, что таким образом украинцы показывают «не лучшую сторону» характера. По его словам, санаторий полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. «В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — сказал Зеленский.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 граждан Украины, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

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15:20 (мск)© Ньюстюб
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