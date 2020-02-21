Коронавирус в Южной Корее: заболевших в религиозной группе все больше
Южная Корея усилила карантинные меры по предотвращению распространения нового коронавируса. Количество заразившихся быстро растет в этой стране второй день подряд; заболевание начало распространяться среди сторонников апокалиптической секты, последователи которой верят, что ее основатель — воплощение Второго пришествия Христа на Землю.
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 21.02
76 199Инфицировано
2 247Скончалось
18 177Выздоровело
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В пятницу стало известно о 100 новых заболевших, после чего премьер-министр Чон Се Гюн объявил о чрезвычайной ситуации. Города Тэгу и Чхондо стали «зонами особого контроля», улицы Тэгу совершенно опустели. Все военные базы находятся на карантине после того, как заразились трое солдат.
9 тысячам членов секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи» предписано самоизолироваться. Сообщается, что ее сторонники ответственны за почти за половину всех случаев заболевания в Южной Корее.
Из 100 новых заболевших 86 находятся в городе Тэгу, расположенном в 300 км юго-восточнее Сеула, причем практически все они принадлежат к религиозной секте.
Власти полагают, что вспышка заболеваний в Южной Корее началась с Чхондо, где большое количество членов секты с 31 января по 2 февраля побывали на отпевании и похоронах одного из братьев-основателей.
Здание вокруг молельного дома в Тэгу пришлось продезинфицировать | Источник:AFP/GETTY IMAGES
По словам чиновников, источником заражения в Тэгу стала 61-летняя женщина. Как сообщают южнокорейские власти, в начале недели у нее был выявлен коронавирус. Личность женщины не раскрывается.
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что с женщиной контактировали 166 человек. Всем им предписали на некоторое время изолировать себя от общества.
Как сообщил мэр Тэгу, в пятницу у более 400 членов этой секты есть симптомы коронавируса, однако лабораторно диагнозы еще не подтверждены.
Массовое заражение
Власти пообещали сделать все возможное, чтобы обуздать распространение инфекции.
«Правительство до сих пор сосредотачивало усилия на том, чтобы не допустить проникновения вируса из-за пределов страны. Однако теперь приоритетом будет предотвращение распространения вируса на местном уровне», — цитирует премьер-министра агентство «Йонхап».
В четверг сообщалось о 53 заболевших. Таким образом в Южной Корее сейчас всего 204 человека, у которых обнаружен коронавирус, — это наиболее массовый случай заражения за пределами материкового Китая и круизного лайнера «Даймонд принцесс».
«Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которую обвиняют в сектантских взглядах и создании культа, заявила, что деятельность общины в Тэгу приостановлена, а в других регионах и городах службы будут проходить в онлайн-режиме в интернете и в индивидуальном порядке в домах прихожан.
В Южной Корее зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
| Источник:AFP/GETTY IMAGES
Что такое «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи»?
88-летний Ли Ман Хи считает себя «обещанным пастором», чей приход ознаменует конец света | Источник:GETTY IMAGES
Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи
88-летний Ли называет себя «обещанным пастором» из Библии, который придет вместо Иисуса
Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось — в образе Ли Ман Хи
Аббревиатура «Шинь-чонджи» расшифровывается как «Новое небо и новая Земля»
Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям
Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны. По сообщениям, его ряды насчитывают около 120 тыс. человек
Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.
В среду в Южной Корее была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса. Больной, имя которого не сообщается, умер от пневмонии, вызванной, как теперь выяснилось коронавирусом. Как сообщили власти, умершему было 63 года, последние 20 лет он провел прикованным к больничной койке. Он был в числе 15 заразившихся, которые проходили лечение в больнице города Чхондо.
В овощной лавке в Пекине идет дезинфекция | Источник:Reuters
Как обстоят дела в Китае и других странах
По последним данным, от коронавируса в КНР скончались 2 236 человек, а общее число зараженных превышает 75 тысяч.
Вирус достиг китайских тюрем, где зараженными оказались более 500 заключенных.
Более 1000 новых случаев и несколько летальных исходов зарегистрировано в разных странах Азии, в Европе, США и Африке.
Источник:AFP/GETTY
Как идет эвакуация с круизного лайнера «Даймонд Принцесс»
Пассажиры круизного лайнера «Даймонд Принцесс», у которых не выявлено коронавируса, после двух недель карантина продолжают покидать корабль, пришвартованный в Йокогаме.
Более 150 граждан Австралии эвакуированы с лайнера и уже прибыли в австралийский город Дарвин, где они снова помещены в двухнедельный карантин.
В пятницу власти Австралии сообщили, что шестеро из прибывших пожаловались на недомогание, и у двоих из них был выявлен коронавирус, хотя анализы, взятые у них до отправки из Японии, заражения не обнаружили.
Первая группа пассажиров лайнера из Гонконга вернулась домой, где они также помещены в карантин.
Эвакуакция более 70 британцев с борта «Даймонд Принцесс» перенесена с пятницы на субботу. Самолет с ними должен будет приземлиться на военной базе в Уилтшире, откуда их доставят в специальное отделение больницы города Уиррал на 14-дневный карантин.
Четверо британцев, у которых на борту лайнера было выявлено заболевание, не будут пока доставлены в Британию.
Трое заболевших в Италии
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На севере Италии в городе Лоди в пятницу выявлено трое заболевших коронавирусом. Сообщается, что один из пациентов, 38-летний мужчина, предположительно заразился, поужинав с приятелем, который недавно вернулся из Китая.
Двое других инфицированных — беременная жена заболевшего мужчины и еще один человек, имевший с ним тесный контакт.