07:16 (мск), источник: ТАСС
Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции
Один из россиян умер. Посольство РФ находится в контакте с французскими властями, которые расследуют инцидент.
ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии РФ в четверг.
«Посольство в курсе данного инцидента. Консульские представители поддерживают контакт с французской прокуратурой и морской жандармерией», — сообщили в посольстве.
Собеседник добавил, что сейчас трое граждан РФ госпитализированы в Бресте, еще один россиянин умер.
В конце прошлой недели газета
Издание уточнило, что моряки 32, 49 и 56 лет, отправленные в больницу, находились в стабильном состоянии.
О погибшем сообщалось лишь, что он являлся гражданином РФ и ему было 42 года.