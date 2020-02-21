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07:16 (мск), источник: ТАСС

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Один из россиян умер. Посольство РФ находится в контакте с французскими властями, которые расследуют инцидент.

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии РФ в четверг.

«Посольство в курсе данного инцидента. Консульские представители поддерживают контакт с французской прокуратурой и морской жандармерией», — сообщили в посольстве.

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Собеседник добавил, что сейчас трое граждан РФ госпитализированы в Бресте, еще один россиянин умер.

В конце прошлой недели газета Ouest-France сообщала об экстренной эвакуации членов команды корабля Fri Dolphin в порту Бреста в связи с отравлением фосфидом алюминия. Данный химикат использовался для обработки от вредителей 2,7 тыс. тонн кукурузы, предназначенной для доставки в Великобританию. Всего на борту судна, шедшего под багамским флагом, находилось шесть россиян и один украинец.

Издание уточнило, что моряки 32, 49 и 56 лет, отправленные в больницу, находились в стабильном состоянии.

О погибшем сообщалось лишь, что он являлся гражданином РФ и ему было 42 года.

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