12:26 (мск), источник: ТАСС
Замглавы Росимущества Дагестана подозревают в злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/ — По версии следствия, он фиктивно провел аукцион по передаче в аренду земельного участка.
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями при проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка. Об этом журналистам сообщили в
«Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по республике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Росимущества Дагестана, — сообщили в СК.
Площадь участка кадастровой стоимостью 2,7 млн рублей составляет 16000 кв. м.
Чиновник в пользу заинтересованного лица дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте РФ и подписал протокол подведения итогов конкурса.
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.