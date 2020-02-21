12:03 (мск), источник: РИА Новости
Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский
Ранее Павленский, которому предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео, заявил, что не жалеет о произошедшем и не боится лишиться политического убежища во Франции.
«Я украл материалы с ее компьютера. Она не знала, что я нашел и взял это видео. Оно было опубликовано и начало расходиться, и после она не могла ничего поделать», — сказал
Канал отмечает, что видео Павленский выкрал еще в ноябре минувшего года.
Художник отметил, что его девушка тогда заявила: «Ладно, если ты делаешь так, то делай». По его словам, подруга была «недовольна» тем, что он заполучил файлы без спросу. Для него публикация видео стала «только началом», и он был рад, что людям оказался нужен этот материал.
Также он заявил, что в действительности «не думает» по поводу возможности лишения его политубежища во Франции. На протяжении жизни на него сыпались «угрозы», и он привык к тому, что всегда есть
Ранее прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования «вмешательства в частную жизнь» и «распространения без разрешения видео сексуального характера», на котором якобы запечатлен