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15:55 (мск), источник: RNS

«Европа эпохи Средневековья»: Зеленский высказался о протестующих украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил протесты в Полтавской области из-за эвакуации украинцев из Китая со средневековой Европой, передает «Украинская правда».

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В ходе выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов Зеленский поздравил украинцев, эвакуированных из китайского Уханя, с возвращением на родину и пожелал им крепкого здоровья.

Но, знаете, честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди.
Владимир Зеленский
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Он выразил надежду, что в скором времени появится стартап, который «научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению».

20 февраля из китайского Уханя, где произошла вспышка нового коронавриуса, в Харьков были эвакуированы 73 человека. Их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области. Это вызвало массовое недовольство со стороны местных жителей, которые опасались заражения коронавирусом, несмотря на то, что власти подтвердили отсутствие каких-либо симптомов респираторной инфекции у эвакуированных.

Недовольные украинцы устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда же автобусы с прибывшими из Китая подъезжали к медцентру, их забросали с камнями. В итоге эвакуированные все же были размещены в санатории, о чем сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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