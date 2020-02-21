15:55 (мск), источник: RNS
«Европа эпохи Средневековья»: Зеленский высказался о протестующих украинцах
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил протесты в Полтавской области
В ходе выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов Зеленский поздравил украинцев, эвакуированных из китайского Уханя, с возвращением на родину и пожелал им крепкого здоровья.
Но, знаете, честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди.
Он выразил надежду, что в скором времени появится стартап, который «научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению».
20 февраля из китайского Уханя, где произошла вспышка нового коронавриуса, в Харьков были эвакуированы 73 человека. Их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области. Это вызвало массовое недовольство со стороны местных жителей, которые опасались заражения коронавирусом, несмотря на то, что власти подтвердили отсутствие
Недовольные украинцы устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.
Когда же автобусы с прибывшими из Китая подъезжали к медцентру, их забросали с камнями. В итоге эвакуированные все же были размещены в санатории, о чем сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.