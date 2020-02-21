Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
17:32 (мск), источник: Интерфакс

Суд приговорил к реальным срокам мать и отчима ребенка, которого ставили на гречку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Суд в Омске огласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который избивал малолетнего сына своей сожительницы и ставил коленями на гречневую крупу, и 27-летней матери, которая не препятствовала жестокости. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: AP 2020

Суд назначил матери наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее сожитель получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Ранее прокуратура просила для мужчины 5,5 лет колонии, для женщины — 4 года и штраф 70 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на долгое время ставил коленями на гречневую крупу.

В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

В отношении родителей (в зависимости от роли каждого) были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: «истязание», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Читайте также
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Российского лыжника обвинили в победе с помощью снегохода
Певица Валерия создаст партию и пойдет в Госдуму
На Урале смартфоны солдат прибили гвоздями к «доске позора»
Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Первый тест российской версии Skoda Karoq Каким получился мини-Kodiaq и чем машины для нашей страны отличаются от европейских?
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Новости партнеров
Пенсии вырастут
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Что Песков думает о кутящем в тюрьме убийце Бориса Немцова
Дети
Бурятские врачи выходили девочку ростом с шариковую ручку В момент рождения ее вес составлял всего 500 граммов
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Дочь Валерии раскрыла правду о своем имени
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь