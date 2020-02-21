Суд приговорил к реальным срокам мать и отчима ребенка, которого ставили на гречку

Суд назначил матери наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее сожитель получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.
Ранее прокуратура просила для мужчины 5,5 лет колонии, для женщины — 4 года и штраф 70 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на долгое время ставил коленями на гречневую крупу.
В результате ребенку потребовалась помощь врачей.
В отношении родителей (в зависимости от роли каждого) были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: «истязание», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».