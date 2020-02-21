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18:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении торговца оружием. СМИ писали про «Новичок»

Прокуратура болгарского города София назвала имена трех россиян, которым заочно предъявлены обвинения по делу об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Источник: GETTY IMAGES

Ранее СМИ сообщали, что для отравления могло быть применено вещество класса «Новичок» — официально же прокуратура подтверждает только факт применения отравляющего вещества, но не его класс.

О предъявлении трем россиянам обвинения по этому делу стало известно еще в конце января — однако тогда власти Болгарии не называли имен обвиняемых. Теперь же прокуратура Софии сообщила, что речь идет о Сергее Викторовиче Павлове, Сергее Вячеславовиче Федотове и Георгии Горшкове.

Ранее эти же имена называли издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat. Они утверждали, что эти люди могли работать на российкую военную разведку, известную как ГРУ, а в Болгарию въезжали под вымышленными именами по поддельным документам.

В пятницу Bellingcat сообщил, что окончательно установил настоящие имена всех россиян, которые могли иметь отношение к попытке отравления Гебрева. Расследовательская группа отметила, что передала эти данные правоохранительным органам Болгарии, на основании чего те и выдали международный ордер на арест обвиняемых.

В Bellingcat пообещали предоставить более подробную информацию на следующей неделе.

Отравление Гебрева

Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco.

Еще в 2015 году лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химоружии, по заказу Гебрева смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», писало в январе 2019 года болгарское издание «Капитал».

Тем не менее тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование, так как на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля тоже было обнаружено вещество этого класса. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.

Дело Скрипалей
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Причина отравления Гебрева неизвестна. На вопрос Bellingcat и The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие на Украину, а во-вторых, Россия, по его мнению, могла претендовать на оружейный завод, который находился под контролем Emco.

Что говорят в России

Власти России категорически отрицают причастность своих спецслужб к попыткам отравления Скрипалей и Гебрева. Кроме того, в пятницу российская Служба внешней разведки заявила, что американские спецслужбы развернули в Восточной Европе кампанию по дискредитации России — а Болгария стала центром этой кампании.

Как сообщает РИА Новости, российская разведка утверждает, что в Болгарии регулярно «инсценируются шпионские скандалы», по итогам которых из страны высылают российских дипломатов.

В частности, в последний раз российских дипломатов высылали из Болгарии в январе. Тогда двух россиян заподозрили в шпионаже. Российская сторона эти обвинения назвала необоснованными.

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