МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Красилова была задержана 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный, расположенном на острове Тенерифе (Канарские острова). Россиянка прибыла в Испанию в краткосрочную командировку в составе официальной делегации, говорится в сообщении МИД на сайте ведомства.
В Россельхознадзоре подтвердили, что речь идет об их сотруднице. «По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики “охоты” за российскими гражданами по всему миру», — также заявили в МИД.
«МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб. Как бы то ни было, российское диппредставительство в Испании предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося», — заявили на Смоленской площади.
По имеющейся информации, испанские власти приняли решение поместить Красилову под стражу. В данный момент россиянка содержится под арестом на острове Тенерифе. Материалы ее дела переданы в соответствующий следственный суд, сообщает МИД РФ.
«Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения», — говорится в комментарии.