Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

По его словам, нехорошо стало иностранке, гражданство которой он уточнять не стал. Известно, что Киев забрал из КНР жителей 29 стран, в том числе Аргентины, Доминиканской Республики, Казахстана, Коста-Рики, Сальвадора и Эквадора.
Прибывшей бригаде медиков пациентка пожаловалась на боль в животе. Предварительно, у женщины обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь.
«Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо», — написал Ляшко.
21 февраля плохо стало одному из водителей автобуса, которым перевозили эвакуированных из Китая. У мужчины поднялась температура, однако, как выяснилось, причиной тому стало «обострение артрита на коленке».
Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.
Несмотря на заверения властей в здоровье эвакуированных, протесты проводились сразу в нескольких областях страны. 22 февраля в отставку подал губернатор Тернопольской области Игорь Сопель из-за недостаточного информирования жителей об эпидемиологической безопасности и отказа местного аэропорта принимать самолет с эвакуированными.
Условия проживания показала одна из эвакуированных на видео.
Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.