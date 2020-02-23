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17:32 (мск), источник: Известия

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко 23 февраля.

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Источник: Reuters

По его словам, нехорошо стало иностранке, гражданство которой он уточнять не стал. Известно, что Киев забрал из КНР жителей 29 стран, в том числе Аргентины, Доминиканской Республики, Казахстана, Коста-Рики, Сальвадора и Эквадора.

Прибывшей бригаде медиков пациентка пожаловалась на боль в животе. Предварительно, у женщины обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь.

«Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо», — написал Ляшко.

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21 февраля плохо стало одному из водителей автобуса, которым перевозили эвакуированных из Китая. У мужчины поднялась температура, однако, как выяснилось, причиной тому стало «обострение артрита на коленке».

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.

Несмотря на заверения властей в здоровье эвакуированных, протесты проводились сразу в нескольких областях страны. 22 февраля в отставку подал губернатор Тернопольской области Игорь Сопель из-за недостаточного информирования жителей об эпидемиологической безопасности и отказа местного аэропорта принимать самолет с эвакуированными.

Условия проживания показала одна из эвакуированных на видео.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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21 февраля© Ньюстюб
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