Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

Об этом заявил российский военный источник.
Ранее такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.
«Это фейк», — сказал собеседник агентства.
В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.
В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.
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