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20:04 (мск), источник: ТАСС

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщения о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб (Сирия), являются фейком.

Об этом заявил российский военный источник.

Ранее такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

«Это фейк», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.

В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.

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