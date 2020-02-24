Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских

Вскоре охранники нашли более прибыльное занятие — начали убивать бизнесменов. Причем, по версии следствия, бандиты умудрялись заработать не только на заказных убийствах, но и на родственниках своих жертв. Подробности истории охранников, ставших киллерами, выяснила «Лента.ру».
54-летний Роман Силенко служил в начале 2000-х оперуполномоченным уголовного розыска. Потом из милиции он уволился, почему — точно неизвестно. Возможно, из-за начавшейся в те годы борьбы с «оборотнями в погонах» в рядах МВД. Так или иначе, в 2005 году Силенко ушел в охранный бизнес — типичный выбор бывших силовиков: создал частное охранное предприятие (ЧОП).
В 2011 году к нему на работу устроился Алексей Клусов, ветеран боевых действий в Чечне, пенсионер пенитенциарной системы, отработавший в конвойном отделе тюрьмы Нижнего Новгорода около десяти лет. Бывшие силовики сдружились, при этом Клусов беспрекословно подчинялся Силенко как своему шефу и выполнял все его приказы.
— Силенко был сильно психованный, по виду худой высокий дрыщ, а Клусов — огромный, — рассказывает «Ленте.ру» адвокат Клусова Иван Найденов. — Но, судя по их телефонным разговорам, Клусов с ним чуть ли не заикался от страха. Он его реально боялся, но причину такого страха перед начальником так и не раскрыл. Видимо, так Силенко поставил себя с ним.
Между тем охранное предприятие Силенко стало оказывать силовую поддержку местной компании, которая занималась оптовой продажей арматуры.
Однажды в 2014 году Силенко сказал Клусову, что нужно наказать одного человека.
В тот момент они были одни в офисе ЧОПа. Посовещавшись, сообщники решили поджечь ночью внедорожник Lexus RX450H, припаркованный возле дома жертвы. В ночь на 26 июня 2014 года на своей машине Honda Pilot Силенко привез Клусова на пересечение улиц Большая Горная и Чапаева в Саратове и там передал подельнику сумку, в которой лежало самодельное поджигающее устройство (СПУ) с таймером. Силенко сказал, что сам изготовил его, и объяснил Клусову, куда это устройство надо подложить.
Клусов отправился к Lexus, разместил СПУ под передним бампером машины, включил тумблер, а затем вернулся в машину сообщника. Они проехали на возвышенность в районе аэропорта Саратова, откуда им был виден двор с автомобилем Lexus. Заметив огонь, сообщники поняли, что устройство сработало. Вместе с Lexus сгорела припаркованная рядом Toyota Corolla. А восемь месяцев спустя, 8 февраля 2015 года, в Саратове сгорела еще одна машина — Toyota Auris.
Она принадлежала бизнесмену Андрусенко — директору фирмы «Металлоиндустрия», которая приобретала продукцию у находящейся под охраной ЧОП Силенко компании. В 2012 году компания-покупатель задолжала продавцу 50 тысяч рублей и не выплатила долг вплоть до лета 2014 года, тогда с Андрусенко встретился Алексей Клусов и напомнил о долге безо всяких угроз. Как следует из показаний бизнесмена, до ноября того же года он успел вернуть 20 тысяч рублей.
А потом Андрусенко нашел записку в двери своей квартиры: «Верни долг, бойся». Через некоторое время после этого сгорела его Toyota Auris.
Уже на следствии в этом преступлении признается Алексей Клусов: он расскажет, что, как и в первый раз, устроил поджег по приказу своего босса Силенко. При этом поджигатель вновь использовал СПУ с таймером. По словам адвоката Ивана Найденова, это была обычная практика для ЧОПа Силенко, который наказывал должников и заставлял их платить.
В конце 2015 года ЧОП Силенко вышел на новый уровень преступлений: его жертвой стал 31-летний саратовский предприниматель Максим Стадник — сын бывшего главы украинского филиала нефтяной компании «Лукойл» Николая Стадника. По официальной версии, именно богатства Стадника-старшего навели Силенко и Клусова на мысль об убийстве его сына. Сообщники планировали после расправы обмануть отца убитого и выманить у него деньги — якобы за информацию о киллерах.
К подготовке убийства бизнесмена Силенко привлек свою любовницу Юлию Быстрову: ее квартиру сообщники стали использовать как убежище. В сентябре 2015 года Силенко показал Клусову автомобиль Toyota, на котором ездил Стадник, и дом, где он жил. Вместе они разработали план убийства. Несколько раз киллер Клусов поджидал Стадника у дома, но не осмеливался стрелять — мешали случайные свидетели. Очередную попытку назначили на 12 декабря 2015 года.
Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Клусова:
«В квартире Быстровой я оставил одежду, в которую после совершения преступления намеревался переодеться. Там же Силенко передал мне снаряженный патронами револьвер. Примерно в 20:30 Силенко на своем автомобиле Mercedes привез меня в поселок Юбилейный города Саратова, где я вышел на остановке общественного транспорта у рынка и направился к дому Стадника, стал поджидать его неподалеку от дома, держа револьвер в кармане своей куртки.
Одет я был в черную куртку, красную толстовку с капюшоном, джинсы, а также черные туфли. В период времени с 21:00 до 22:00 Стадник подъехал к дому на своем автомобиле. Я надел на руки перчатки и медицинскую маску на лицо, а на голову надел капюшон. Когда Стадник подошел к подъезду, я приблизился к нему справа, приведя в боевое состояние оружие. Я поздоровался с ним, он повернулся ко мне, я поднял пистолет и произвел выстрел в область головы, он упал назад.
Клусов же заявил следователям, что убийство Стадника было заказным.
— Силенко проболтался ему [Клусову], что поступил заказ, — говорит адвокат Иван Найденов. — Клусов называл имя заказчика, его даже задерживали, но отпустили, не найдя доказательств. Оплата за убийство была квадратными метрами в строящемся доме.
Летом 2016 года банде понадобился автомобиль для очередного преступления. Угнать его сообщники решили в гаражном кооперативе «Лесной», причем к делу Роман Силенко решил подключить своего сына, 29-летнего Михаила. Они, чередуясь с Клусовым, несколько раз по ночам приезжали в «Лесной» на квадроцикле, чтобы разведать обстановку. Однажды их заметил владелец одного из гаражей, 35-летний байкер Дмитрий Тарасов.
Он «высказал недовольство» в адрес подозрительных мужчин, пригрозив вызвать полицию, и тогда Силенко решил угнать именно его автомобиль — Fiat Punto.
Сам Тарасов работал механиком в дилерском центре и допоздна задерживался в своем гараже, где ремонтировал мотоциклы.
21 июля 2016 года Клусов встретился с отцом и сыном Силенко в их гараже. С ними была и Юлия Быстрова. Мужчины переоделись во все черное и, прихватив маски, выдвинулись в «Лесное», оставив сообщницу в гараже. Прибыв на место, младший Силенко занял в лесу наблюдательный пост, чтобы следить за обстановкой, а его отец с Клусовым, вооруженные охотничьими ружьями, пошли в гараж Тарасова, где его хозяин находился вместе с женой, 33-летней Еленой. На часах была почти полночь.
Когда бандиты вошли в гараж, Силенко потребовал от Тарасова передать ему ключи от его машины, но тот отказал. Тогда Силенко стал вести отсчет — и на счет три открыл огонь по байкеру, а Клусов — по его жене. После нескольких выстрелов супруги все еще были живы, и тогда убийцы добили их контрольными выстрелами в голову. Как рассказал в своих показаниях Клусов, они с Силенко решили не забирать машину убитых — испугались, что их застанут на месте преступления.
Силенко был вспыльчив, как маньяк.
— Какая-то, видимо, личная неприязнь у него была к ним [супругам Тарасовым]. Клусов говорил, что Силенко первым начал стрелять, изначально у них не было умысла убивать байкеров. Они [погибшие] небогатые были, чтобы потом с их родственников требовать деньги, — говорит адвокат Иван Найденов.
Следующей жертвой охранников-убийц стал 55-летний директор строительной компании Джейхун Джафаров. По словам Алексея Клусова, его босс Силенко предложил ему совершить убийство Джафарова примерно в августе 2017 года ради привычной схемы. Бандиты хотели получить от наследников погибшего два миллиона рублей за информацию о киллерах. Естественно, Силенко не собирался раскрывать себя и сообщников: он планировал выдать ложные сведения.
24 октября 2017 года Клусов получил от своего начальника револьвер и патроны, а затем поехал к дому Джафарова на Зоологической улице Саратова. Силенко-младший к тому моменту уже следил за бизнесменом и, когда Джафаров подъезжал к дому, предупредил об этом киллера звонком на сотовый телефон. «Я подошел, окликнул его [Джафарова], он повернулся ко мне, я поднял пистолет, произвел выстрел в район груди, он развернулся, побежал в сторону вниз по улице, я произвел ему вдогонку еще несколько выстрелов», — позже расскажет Клусов на следственном эксперименте. Застрелив жертву, он скрылся.
Через некоторое время сообщники отправили СМС-сообщения родственникам Джафарова с предложением продать информацию об убийцах. Близкие бизнесмена сообщили об этом в правоохранительные органы, и дальнейшая переписка велась уже под контролем оперативников. После долгих переговоров семья Джафарова договорилась встретиться с информаторами 21 марта 2018 года неподалеку от села Красный Яр в Энгельсском районе Саратовской области для передачи денег. Но бандиты решили устроить там западню.
Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Клусова:
«В ходе СМС-переписки мы сообщили о месте, где будет ноутбук для трансляции информации. На этом месте я и Силенко установили взрывное устройство для того, чтобы от его взрыва прибывшие на это место лица получили телесные повреждения, и мы беспрепятственно завладели находящимися при них денежными средствами в сумме двух миллионов рублей. После установки взрывного устройства мы уехали в дом Силенко, расположенный в селе Красная Поляна, и стали ожидать приезда родственников или друзей Джафарова на место, где было установлено [самодельное] взрывное устройство».
Вместо родственников бизнесмена на встречу с бандитами приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Когда силовики подошли к ноутбуку, раздался взрыв — сработало СВУ мощностью 600−700 граммов в тротиловом эквиваленте.
В итоге ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.
Вскоре после этого Клусов и Силенко отправились на место взрыва, ожидая увидеть там погибших родственников Джафарова, но бандитов задержали прямо на дороге. На тот момент оперативники уже знали, кого они ищут: сообщников вычислили через телефоны, с которых Клусов и Силенко писали близким Джафарова.
В доме Силенко оперативники изъяли 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество боеприпасов, взрывчатки и пороха. В его гараже хранились автомобили Honda, Mercedes и Lada, снегоход, квадроцикл, мотоцикл марки Stels и велосипеды, которые использовались при совершении преступлений.
Клусов сразу после задержания стал сотрудничать со следствием и рассказал о других преступлениях банды. В частности, летом 2016 года Силенко и Клусов оказались в жилом поселке у родника в Ленинском районе Саратова. Там начальник предложил Клусову убить кого-то из местных жителей, выбрав дом побогаче. Целью преступления в очередной раз должно было стать получение с родственников жертвы денег за ложную информацию об убийцах.
Силенко изготовил СВУ и заложил его в нужном месте, а провода от бомбы протянул примерно на 200 метров в сторону леса. На конце проводов находился тумблер. С октября по ноябрь 2016 года Клусов с Силенко наблюдали за домом Салихова, чтобы улучить момент и взорвать бомбу. При этом Силенко караулил жертву с возвышенности, а его сообщник находился у тумблера взрывного устройства. В один из дней Силенко по рации сообщил Клусову, что Салихов идет и пора активировать СВУ.
«Однажды, когда была возможность активировать взрывное устройство после команды Силенко, я включил тумблер, но устройство не сработало, а в дальнейшем возможности не представлялись. Старший хозяин дома куда-то уехал и долго не появлялся, а его сын с собакой так далеко не ходил гулять. Было решено временно оставить взрывное устройство на месте, и оно там находилось до февраля 2017 года», — рассказал Клусов на следственном эксперименте. Киллер также сообщил о ложном угоне автомобиля УАЗ с финансовыми документами компании: партнеры попросили Силенко помочь с «исчезновением» важных бумаг, а тот дал указание подчиненному инсценировать преступление.
После задержания Роман Силенко сознался как минимум в трех заказных убийствах, но позже отказался от своих слов и заявил, что дал показания под давлением.
Его нашли мертвым в камере СИЗО в ночь на 6 апреля — он умер от потери крови.
Следствие установило, что Силенко совершил суицид, использовав металлическую застежку спортивной куртки.
При нем нашли предсмертную записку, в которой арестант винил во всех преступлениях Клусова. Дело в отношении Силенко прекратили в связи со смертью обвиняемого. 26 декабря 2019 года коллегия присяжных признала виновными в убийствах и покушениях сына погибшего фигуранта Михаила Силенко, любовницу главаря Юлию Быстрову и Алексея Клусова.
На основании обвинительного вердикта 21 января 2020 года Саратовский областной суд приговорил их к 19, 16 годам и пожизненному лишению свободы соответственно.
— На процессе Клусов отказался от последнего слова, отметив, что уже и так наговорил на пожизненное, — отмечает его адвокат Иван Найденов. —.
Во время следствия он сразу же начал давать показания и сообщил о том, о чем следователи даже не знали: о поджогах автомобилей, ложном угоне и покушении на Салихова. Об этом бы никогда в жизни не узнали.
Ему, наверное, наобещали золотых гор — а потом кинули. Мой подзащитный — не маньяк, он не пошел бы убивать просто так, ради удовольствия.
Он [Клусов] говорил, что Силенко пригрозил его семье, если он не будет выполнять его указания. Клусов даже заявлял, что если бы их не задержали, то он сам был придушил компаньона или бы в прорубь скинул, потому что его допекло. Они получали заказы на убийства, хотя эту версию так и не доказали. Например, Стадника убили из-за передела собственности на землю в центре города. По остальным убийствам Клусов просто получал указания от Силенко, который на этих заказных убийствах неплохие деньги поднял, а Клусов, ветеран Чечни, убивал за зарплату охранника.
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