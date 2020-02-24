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07:58 (мск), источник: РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:43 MSK, 24.02
78 985Инфицировано
2 469Скончалось
23 394Выздоровело
Источник: Reuters

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 77 тысячах 150 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 49 тысяч 824 человека (9 тысяч 915 человек находятся в тяжелом состоянии), 24 тысячи 734 человек выписаны из больниц, 2592 скончались», — говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из больниц выписали 1846 человек, скончались 150 (из них 149 — в провинции Хубэй, 1 — в провинции Хайнань), зарегистрировано еще 620 случаев с подозрением на коронавирус.

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В настоящее время по всей стране зарегистрировано 3434 случая с подозрением на новый тип коронавируса, более 97 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 398 случаев заражения (348 в городе Ухань), выписаны 1439 человека (772 — в Ухане), зарегистрировано 149 летальных случаев (131 — в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 287 случаев заражения, при этом уже около 16,7 тысяч пациентов выздоровели, еще 2495 человек скончались (в Ухане — 1987). В настоящее время болеют 45 054 человека, из них 9430 находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлены 112 случаев заражения (из них два человека скончались, 12 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 28 человек (из них один скончался и пятеро вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

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