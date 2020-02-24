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17:47 (мск), источник: ТАСС

Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии

Не менее 10 человек пострадали.

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный въехал на легковом автомобиле в участников карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD.

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан.

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