[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 24, 2020
17:47 (мск), источник: ТАСС
Неизвестный въехал на автомобиле в участников карнавала в Германии
Не менее 10 человек пострадали.
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