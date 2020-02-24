20:31 (мск), источник: РИА Новости
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Присяжные суда
Как пишет издание New York Post, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде
При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Оставшиеся пункты, как пишет газета, могут обернуться для 67-летнего Вайнштейна заключением на срок до 25 лет.
Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти
Обвинения против продюсера легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.