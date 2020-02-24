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20:31 (мск), источник: РИА Новости

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.

Источник: Reuters

Как пишет издание New York Post, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу «Проект Подиум», а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.

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При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Оставшиеся пункты, как пишет газета, могут обернуться для 67-летнего Вайнштейна заключением на срок до 25 лет.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

Обвинения против продюсера легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

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