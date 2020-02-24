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22:52 (мск), источник: Ведомости

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая. Сразу после открытия торгов индекс S&P 500 опустился на 3,1%, Dow Jones — на 3,4%, Nasdaq Composite — на 3,9%. Это самое резкое падение американского рынка с августа 2019 г., отмечает Bloomberg.

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Подешевели акции компаний из финансового сектора. Котировки Bank of America упали на 4,5%, Wells Fargo — на 2,1%, JP Morgan Chase — на 3,1%, Morgan Stanley — на 4,3%, Citigroup — на 4,5%. Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса по всему миру затормозит глобальную экономику.

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Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний, писал Bloomberg. Например, котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC — на 14%, Ryanair Holdings plc. — на 11%. Заметно потеряли в цене также акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, а итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo — на 9,5%.

Цены на нефть и азиатские биржевые индексы (за исключением Японии) тоже упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая. В начале торгов в Азии южнокорейский индекс Kospi снизился на 3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,2%.

Апрельские фьючерсы нефти марки Brent к 19.30 мск подешевели на 5,3% до $55,6 за баррель, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. Цены на нефть WTI опустились на 4,8% до $50,9 за баррель.

За прошедшие выходные в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, шестеро скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса, под карантин помещены девять коммун в Ломбардии. Отменяются футбольные матчи, спектакли в «Ла Скала», раньше времени завершится Венецианский карнавал.

Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
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