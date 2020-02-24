Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Подешевели акции компаний из финансового сектора. Котировки Bank of America упали на 4,5%, Wells Fargo — на 2,1%, JP Morgan Chase — на 3,1%, Morgan Stanley — на 4,3%, Citigroup — на 4,5%. Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса по всему миру затормозит глобальную экономику.
Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%. Больше всего подешевели акции туристических компаний и авиакомпаний, писал Bloomberg. Например, котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC — на 14%, Ryanair Holdings plc. — на 11%. Заметно потеряли в цене также акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам. Например, котировки владельца Louis Vuitton LVMH упали на 7,2%, а итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo — на 9,5%.
Цены на нефть и азиатские биржевые индексы (за исключением Японии) тоже упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая. В начале торгов в Азии южнокорейский индекс Kospi снизился на 3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,2%.
Апрельские фьючерсы нефти марки Brent к 19.30 мск подешевели на 5,3% до $55,6 за баррель, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. Цены на нефть WTI опустились на 4,8% до $50,9 за баррель.
За прошедшие выходные в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, шестеро скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Власти Италии вводят экстренные меры. Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса, под карантин помещены девять коммун в Ломбардии. Отменяются футбольные матчи, спектакли в «Ла Скала», раньше времени завершится Венецианский карнавал.