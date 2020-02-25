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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Японии умер самый пожилой житель планеты

ТОКИО, 25 фев — РИА Новости. Самый пожилой житель планеты японец Ватанабэ Титэцу умер в возрасте 112 лет 23 февраля, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.

Источник: РИА Новости

Он скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата. Менее чем за две недели до этого 12 февраля мужчина вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым человеком в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.

Как сообщалось ранее, число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек в 2015 году.

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